Covid-19, muore una persona ad Altofonte: 5 studenti positivi

Un altro lutto ad Altofonte a causa del Covid-19. Il paese in provincia di Palermo registra purtroppo un’altra vittima. La seconda nel giro di pochi giorni. Lo ha comunicato il sindaco Angela De Luca nella tarda serata di oggi.

“Purtroppo mi trovo di nuovo qua a porgere le mie più sentite cordoglianze ad un altra famiglia di Altofonte e a sostenere le fragilità che questa pandemia sta portando allo scoperto”, dice il sindaco di Altofonte, comunicando il decesso di un concittadino.

“Oggi è stata un altra giornata di tamponi rapidi effettuati come screening alla guadagna, in totale tra il 31 ed oggi sono stati effettuati 120 tamponi agli alunni delle classi dove era stato riscontrato un soggetto positivo. Sono i 5 ragazzi sono risultati positivi 4 di una classe ed uno in un’altra. Non avevano sintomi, sono stati registrati e da adesso verranno monitorati dall’asp insieme alle loro famiglie.

Ad Altofonte anche oggi sono aumentati i concittadini che hanno effettuato tamponi ed hanno comunicato la loro positività. “Con il dipartimento epidemiologico e l’USCA – aggiunge la prima cittadina – stiamo valutando di poter effettuare nei prossimi giorni i tamponi di controllo a tutti coloro i quali si trovano in quarantena da più di 10 giorni e a tutti i soggetti positivi, in un unica giornata, così come già effettuati la settimana scorsa. Ho chiesto, anche di poter effettuare, sempre al palazzetto dello sport, alcune giornate di screening gratuito per tutti i cittadini, in modo da poter monitorare tutti gli asintomatici. Ad oggi tutti i soggetti che hanno contratto il virus e che si trovano a casa stanno bene, i pazienti ospedalizzati sono stabili. Il momento è molto delicato .Il governo si appresta a prendere ulteriori misure di precauzioni, invito tutti a rispettare con il massimo rigore le prescrizioni, la prudenza non è mai troppa ed occorre limitare gli spostamenti solo a quelli necessari”.

Nei giorni un’altra triste notizia per la città di Altofonte che ha pianto per la morte di Ignazio Frangipane, questo il nome della pernona deceduta a causa delle complicazioni dovute all’infezione da Coronavirus.