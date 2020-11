Covid-19, i dati di Misilmeri, Monreale, San Giuseppe Jato

Sono 36 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1024 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di 10 pazienti. Il dato dei guariti è pari a 266 persone. Diciotto i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore.

I tamponi processati sono stati 8034. Questo il report dei contagi nelle province: 8 Agrigento, 19 Caltanissetta, 258 Catania, Enna, 92 Messina, 209 Palermo, 249 Ragusa, 174 Siracusa, 15 Trapani.

Intanto oggi alcuni sindaci della provincia di Palermo hanno inviato diversi bollettini.

Misilmeri

A Misilmeri si attendono gli esiti dei tamponi molecolari effettuati dalla giornata di mercoledì 28 che potrebbero portarw a far salire il dato ufficiale.

Oggi intanto si sono registrati 5 nuovi contagi per un totale di 101 casi totali.

Monreale

Sono 53 i d positività al Covid-19 attualmente presenti a Monreale. Lo riporta il bollettino dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono.

San Giuseppe Jato

I psitivi attuali a San Giuseppe Jato sono 29. In isolamento ci sono 42 persone e i guariti salgono a 70.

Chiusa Sclafani

I positivi restano 20, 2 non residenti. “A diversi oggi è stato fatto il tampone molecolare ed avremo il risultato nei prossimi giorni”, dice il sindaco Francesco Di Giorgio. I soggetti in isolamento continuano a ridursi passando da 35 a 26.

Ficarazzi

Il numero dei concittadini contagiati da Covid-19, in data odierna ha raggiunto le 78 unità. Sono i 11pazienti che risultano clinicamente guariti e 67 risultano attualmente positivi.