Coprifuoco e lockdown regionali, domani il Dpcm di Conte (VIDEO)

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni alla Camera di lunedì 2 novembre, ha spiegato che il governo ha intenzione di varare un nuovo Dpcm (Decreto della presidenza del consiglio dei ministri) per il contrasto della pandemia.

All’interno di questo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore «entro mercoledì» (e dunque, va ribadito, non è ancora stato varato ufficialmente), Conte ha delineato un nuovo sistema di regole che si baserà su una classificazione delle Regioni in tre «scenari di rischio, con misure via via più restrittive».

Come funzionerà il meccanismo delle «aree di rischio»?

La premessa da cui partire è che, secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio, il quadro epidemiologico in cui si trova l’Italia «è in via di transizione verso lo scenario 4».

Che cos’è lo scenario 4?

A definire i diversi scenari — il 4 è il più grave — è il piano «Prevenzione e risposta a Covid-19» redatto dall’Istituto superiore di Sanità: un documento che prevede, appunto, diversi scenari e le relative misure da mettere in campo in base all’andamento dell’epidemia. Lo scenario 4 si verifica in casi di «trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo».

Conte ha specificamente parlato, in Aula, di una limitazione della circolazione delle persone da e verso le Regioni considerate più a rischio.

“Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre. Nel dpcm si prevede “anche integralmente” la didattica a distanza per le scuole di secondo grado e la riduzione al 50 % del limite di capienza dei mezzi pubblici locali”.