Dpcm 2 novembre, coprifuoco alle 20, lockdown e autocertificazione

Il nuovo Dcpm è in arrivo. Domani, 2 novembre, il presidente del Consiglio firmerà un altro decreto che istituirà un lockdown in base provinciale, divieti di spostamenti tra regioni e l’uso di autocertificazione. Conte oggi avvierà una lunghissima serie di incontri propedeutici al nuovo Dpcm. Incontrerà i capi delle delegazioni, Comitato scientifico, presidenti di regione. La strada è avviata verso il blocco totale.

Ulteriori restrizioni sono alle porte dopo l’altra impennata di casi registrata ieri. Sono oltre 31.000 i nuovi casi registrati ieri dal Ministero della Salute. Crescono anche i ricoveri e preoccupano i numeri delle terapie intensive. Ulteriori restrizioni sembrano ormai scontate.

Questa mattina sarà fondamentale il vertice tra Stato e Regioni che dovranno trovare una linea comune. Sul banco il Governo metterà l’imposizione del divieto di spostamento tra regioni con utilizzo di autocertificazioni.

L’intenzione dell’Esecutivo guidato da Conte è evitare un nuovo lockdown nazionale, almeno finché possibile. Si dunque verso un lockdown morbido, localizzato solo nelle aree in cui si registra un numero più alt di contagi. La direzione anticipata già ieri è quella di individuare le zone rosse da isolare su base provinciale, come suggerito dagli esperti del Cts sulla base dei livelli di rischio. Ma chi dovrà decidere le chiusure? E sulla base di quale criterio? I sindaci non vogliono assumersi questa responsabilità che rimpallano al Governo.

Stavolta però si parla di chiudere intere città e aree metropolitane, le vecchie province, che saranno chiuse sulla base di criteri di valutazione messi neri su bianco nel nuovo Dpcm. Un nodo da sciogliere inevitabilmente insieme a governatori e sindaci, così come quello su eventuali nuovi orari per le attività commerciali e l’organizzazione della didattica a distanza nelle scuole.

Cosa prevede il nuovo Dpcm di Conte del 2 novembre

stop agli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro o necessità legate a salute e rientro al proprio domicilio, in generale per «comprovate esigenze»

chiusura dei centri commerciali nei weekend;

coprifuoco su tutta Italia dalle 20, anticipando quindi l’orario fissato oggi in alcune regioni alle 23 in altre a mezzanotte;

Didattica a distanza dal 75% al 100% per tutti gli studenti delle scuole superiori e le università, possibile il coinvolgimento anche per le terze medie.

A rischio lockdown ci sono inoltre tutte le regioni che superano la soglia critica dell’indice Rt (cioè con l’indice Rt oltre 1,5), dove i contagi sono considerati fuori controllo. Sono 11 in tutto le regioni interessate, tra cui anche la Sicilia. Inoltre l’esecutivo starebbe valutando anche di predisporre degli Hotel Covid dove ospitare persone che non avendo spazio a casa per isolarsi rischiano di contagiare i familiari.

“Dobbiamo fermare la curva dei contagi che in questo momento, purtroppo, continua a crescere. Se necessario, valuteremo chiusure di due o tre settimane per quelle zone che in questi giorni presentano numeri più preoccupanti”. Lo afferma in una nota il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri.