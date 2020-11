Covid-19, screening di massa alla Fiera: 171 positivi su 2184 test

Scene di caos alla Fiera del Mediterraneo dove di stanno svolgendo la campagna di screening di massa in modalità drive-in. Sono 171 i tamponi rapidi positivi su 2184 eseguiti.

Traffico in tilt, lunghe code e caos ai cancelli della Fiera del Mediterraneo con proteste e momenti di tensione.

Come riporta il Giornale di Sicilia, in totale, tra venerdì e sabato, gli uomini e le donne dell’Usca hanno eseguito 2184 test scoprendo 171 asintomatici per i quali è scattato l’isolamento fiduciario. Adesso saranno sottoposti a tampone molecolare. Se l’esito viene confermato è tenuto a mettersi in quarantena.

In giro poche pattuglie della polizia municipale che hanno cercato di disciplinare il caos che sarebbe stato provocato da un ritardo legato all’apertura dei cancelli: le prime auto hanno fatto il loro ingresso negli spazi della Fiera verso le nove del mattino, circa un’ora dopo l’orario fissato per l’avvio delle operazioni. E nel pomeriggio sono dovuti intervenire pure i Carabinieri per alcune proteste. Un’auto ha anche cercato di accedere alla Fiera nonostante la chiusura forzando i cancelli.

Oltre ai presidi, agli insegnanti e al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici invitati per questa prima tornata, tanti palermitani si sono presentati spontaneamente chiedendo ai trenta medici e infermieri dell’Usca che presidiano otto postazioni di fare ugualmente il test.

Dalla prossima settimana toccherà agli studenti e ai genitori che li accompagnano.