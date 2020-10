Covid-19, muore al Covid Hospital di Partinico un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina all’interno dell’ospedale di Partinico. L’uomo è deceduto in seguito alle complicazioni derivanti dall’infezione d Covid-19. Era risultato positivo e le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nel corso degli ultimi giorni fino a che il suo cuore ha smesso di battere.

Come riporta la testata Il Tarlo, l’uomo avrebbe avvertito i primi sintomi a metà ottobre e nei giorni seguenti è stato trasferito all’ospedale di Partinico per ricevere le prime cure. Poi la situazione è precipitata.

Al momento non si è a conoscenza di eventuali patologie pregresse che potrebbero aver complicato il quadro clinico del paziente.

Intanto a Partinico sono in forte crescita i nuovi contagi d Covid-19. Il bilancio parla di almeno 131 positivi a fronte di alti 9 tamponi giunti nelle ultime 24 ore. Il numero potrebbe continuare a crescere nel corso delle prossime ore.