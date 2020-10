Covid-19, tutti i contagi nei Comuni in provincia di Palermo

Arriva il report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo su dati comunicati dall’ASP Palermo sui nuovi contagi confermati in provincia di Palermo. Il report è aggiornato al 27 ottobre e potrebbe essere già variato in 24 ore ma dà un’idea delle situazione dei contagi in provincia di Palermo.

Carini, Corleone, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montemaggiore Belsito, Partinico, San Giuseppe Jato, Termini Imerese, Villafrati e Villabate i comuni in cui si registrano i numeri maggiori.

LA LISTA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Alia 0

Alimena 21

Aliminusa 4

Altavila Milicia 19

Altofonte 22

Bagheria 101

Balestrate 6

Baucina 4

Belmonte Mezzagno 11

Bisacquino 23

Blufi 0

Bolognetta 1

Bompietro 4

Borgetto 10

Caccamo 3

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 7

Campofiorito 0

Camporeale 1

Capaci 14

Carini 80

Castelbuono 0

Casteldaccia 12

Castellana Sicula 1

Castronovo di Sicilia 1

Cefalà Diana 14

Cefalù 19

Cerda 16

Chiusa Sclafani 13

Ciminna 7

Cinisi 6

Collesano 2

Contessa Entellina 14

Corleone 32

Ficarazzi 39

Gangi 0

Geraci Siculo 0

Giardinello 1

Giuliana 3

Godrano 2

Gratteri 1

Isnello 3

Isola delle Femmine 23

Lascari 21

Lercara Friddi 7

Marineo 17

Mezzojuso 43

Misilmeri 75

Monreale 56

Montelepre 11

Montemaggiore Belsito 104

Palazzo Adriano 3

Palermo 2415

Partinico 90

Petralia Soprana 2

Petralia Sottana 0

Piana degli Albanesi NP

Polizzi Generosa 2

Pollina 5

Prizzi 0

Roccamena 6

Roccapalumba 0

San Cipirello 36

San Giuseppe Jato 58

San Mauro Castelverde 1

Santa Cristina Gela NP

Santa Flavia 18

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 50

Terrasini 15

Torretta 55

Trabia 12

Trappeto 0

Ustica NP

Valledolmo 0

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 4

Villabate 34

Villafrati 90

TOT 3769