Crescono i contagi nel Palermitano, casi a Partinico, Misilmeri, Bisacquino, San Cipirello

Aumentano i casi in tutta la provincia di Palermo. Sono in tutto 345 i tamponi positivi rilevati dalla ASP in provincia che si conferma tra quelle in cui si hanno più casi in Sicilia.

La situazione più preoccupante a Partinico dove sono stati registrati 47 nuovi positivi che fanno salire il bilancio a 141.

A Misilmeri sono 12 i nuovi casi confermati e sono 77 gli attuali cittadini positivi.

A Corleone oggi è stato registrato un nuovo caso di coronavirus che fa salire il bilancio a 31 positivi. Sono invece 21 i cittadini guariti.

A San Cipirello è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Sono attualmente 24 le persone positive e 29 quelle in isolamento fiduciario.

A San Giuseppe Jato sono 56 le persone guarite dal covid-19 e 40 gli attuali positivi. Sono 51 i cittadini in isolamento.

Nel comune di Trappeto è stato riscontrato un nuovo contagio da Covid-19. Lo ha confermato questa sera il sindaco Santo Cosentino. Il nuovo caso di coronavirus che fa salire a quattro il bilancio degli attuali positivi in paese. Si tratta di una persona asintomatica, residente a Trappeto ma domiciliato a Partinico ed in totale isolamento.

A Bisacquino invece gli attuali positivi sono 41, ma il bilancio potrebbe salire ulteriormente nel corso delle prossime ore. In paese è risultato positivo anche un sacerdote. Don Calogero Latino è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato lo stesso sacerdote attraverso un post pubblicato sui Social affinché tutti coloro che sono venuti in contatto con lui facciano il tampone.