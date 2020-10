Covid-19, due casi a Piana degli Albanesi

Altri due casi di Covid-19 sono stati registrati a Piana degli Albanesi. Lo ha confermato il sindaco Rosario Petta.

“In questi giorni sono stati effettuati oltre 20 tamponi nel nostro comune siamo in attesa dei risultati”.

Un cittadino positivo ospedalizzato è stato dimesso oggi perché guarito. A risultare positive due donne sottoposte a tampone nel proprio luogo di lavoro.

Per cui ad oggi, sono positivi 9 concittadi di cui 8 asintomatici che si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni ed uno in ospedale in buone condizioni.

