Valentino Picone positivo al Covid-19 e salta la puntata di Striscia la Notizia

Valentino Picone è positivo al Covid-19 dopo aver eseguito un test sierologico. In attesa del tampone non condurrà questa sera la puntata di Striscia la Notizia. “Stasera dietro al bancone di Striscia la notizia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone – rende noto la trasmissione -, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale”. Si legge nel profilo del tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci.

