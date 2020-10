Covid-19, Musumeci chiede la deroga a Roma, “Riapriamo teatri, cinema e ristoranti” (VIDEO)

“Pronti a chiedere deroga a Roma per teatri, cinema e ristoranti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo a Tg2 Post questa sera.

Mentre il governo nazionale studia ulteriori misure restrittive visto l’aumento dei contagi, il presidente della Regione chiede a Roma alcuni allentamenti sui provvedimenti contenuti nel Dpcm di Conte.

“Dobbiamo tarare le misure da adottare in base ai contagi che ci sono nel territorio – ha detto Musumeci – il dpdm ci lascia perplessi sulla chiusura dei ristoranti, delle pizzerie e dei bar”.

Musimeci ha riunito la giunta per chiedere al governo una deroga, una sorta di protocollo, su restrizioni nei cineme, nei teatri e nei ristoranti. “La realtà della Sicilia non è come quella di altre regioni ma perché non far lavorare alcune categorie al momento?”.