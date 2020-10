Covid-19, dimesso dall’ospedale il sindaco di Misilmeri, positivo il concittadino Valentino Picone

Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo è già stato dimesso dall’ospedale. Intanto nel paese in provincia di Palermo vengono registrati altri due casi di positività al Covid-19.

“Dopo appena 24 ore – si legge in una nota del Comune di Misilmeri – stasera il nostro sindaco è stato dimesso dall’ospedale. Continuerà le terapie da casa. Rosario è emozionato per l’affetto ricevuto, vi ricorda che non può rispondere purtroppo alle vostre numerose chiamate, ma vi ringrazia per la vostra partecipazione”.

A Misilmeri oggi ci sono 2 nuovi positivi a fronte di

6 guariti, il numero totale è di 65 positivi.

Il concittadino più celebre Di Misilmeri, Valentino Picone, oggi è risultato positivo al test sierologico ed è in attesa di tampone definitivo. “A Valentino l’abbraccio virtuale della nostra comunità”, dice l’amministrazione comunale.