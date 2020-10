Covid-19, 9 nuovi casi a Corleone e Bisacquino, guariti a San Giuseppe Jato e Chiusa Sclafani

Sono 9 i nuovi positivi a Bisacquino confermati oggi dal sindaco Tommaso Di Giorgio che informa la cittadinanza ad ogni variazione dei nuovi tamponi positivi. Salgono a 32 i nuovi positivi a fronte dei 9 tamponi. Una persona è guarita in paese e una persona è ricoverata in ospedale. Sono 119 i cittadini in isolamento, +8 rispetto a ieri.

A Corleone è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Sono 2 i guariti. Lo ha confermato il sindaco Nicolò Nicolosi.

Nuovi casi a Montelepre che fanno salire il bilancio a 18 persone positive. Una persone è stata trasferita in ospedale. In 14 si trovano in quarantena obbligatoria. Lo ha confermato il sindaco Maria Rita Crisci.

Continuano a diminuire i cittadini positivi, invece, a San Giuseppe Jato. La Commissione straordinaria indica 45 attuali positivi e 49 persone in isolamento. Salgono a 51 i cittadini guariti.

A Chiusa Sclafani si cominciano a vedere i primi importanti segnali favorevoli. Si riducono i positivi passando da 16 a 15 e si dimezzano i soggetti in isolamento fiduciario, adesso sono 26. Questa mattina tamponi per gli alunni ed i docenti venuti a contatto con un positivo all’interno della scuola di Chiusa.

