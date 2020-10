Tragedia a Castelvetrano, pullman si ribalta sulla Statale: un morto

Un gravissimo incidente mortale si è verificato questa mattina a Castelvetrano, in provincia di Trapani sulla ss119. Una persona avrebbe perso la vita e un’altra sarebbe in coma dopo che un pullman si è ribaltato per cause ancora da accertare.

Il pullman della ditta “Salemi” si è ribaltato sulla SS119. Nello scontro sono coinvolte altre auto. Nell’impatto una persona ha perso la vita, un’altra è in coma. Ci sono diversi feriti. A bordo del pullman una quindicina di persone.

La strada statale 119 congiunge Santa Ninfa con Castelvetrano. Nel grave incidente sono rimasti coinvolti una Ford Festa e un pullman dell’Autoservizi Salemi che per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Foto CastelvetranoSelinunte