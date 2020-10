Incidente mortale a Santa Flavia, muore a soli 15 anni Massimiliano La Porta

È morto questa notte Massimiliano La Porta, di soli 15 anni, coinvolto in un incidente strada lungo statale 113 fra Santa Flavia e Casteldaccia. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter e stava andando a scuola. L’impatto fatale è avvenuto attorno alle 8 di ieri mattina.

Lo scooter di Massimiliano si è schiantato contro un furgone che, secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo sulla SS113 da una traversa. Uno scontro violentissimo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Palermo. Qui è rimasto in prognosi riservata fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate dal 15enne che questa notte è morto nonostante i tentativi disperati dei medici che hanno fatto di tutto per salvarlo.

Una tragedia immensa per la comunità di Santa Flavia dove risiedeva Massimiliano La Porta. Il ragazzo frequentava il liceo Scientifico di Bagheria. Il corpo del giovane si trova nella camera mortuaria del Policlinico di Palermo. Nelle prossime ore sarà consegnato alla famiglia per il rito funebre che si celebrerà nei prossimi giorni.

Sull’incidente mortale indagano i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Santa Flavia.