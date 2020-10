Ad Altofonte insegnante e figlio positivi al Covid, sindaco: “Asp naviga a vista”

Ad Altofonte una insegante e il suo bambino sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha confermato questa mattina il sindaco Angelina De Luca che aggiorna puntualmente i cittadini sul bilancio dei pazienti positivi presenti in città.

“Sono purtroppo di nuovo qui a comunicarvi l’incremento di altri 2 casi positivi – dice la prima cittadina -. Sono un insegnante e il suo bambino, che fortunatamente stanno bene e che hanno fatto tampone a seguito di una semplice influenza, scoprendo di essere positivi. Il preside ed il responsabile alla sicurezza hanno già comunicato al dipartimento di prevenzione l’accaduto e valuteranno se attivare la didattica a distanza ed eventualmente per quali classi”.

Altri due ragazzi della scuola media di Altofonte sono risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi. In tutto ad Altofonte, sarebbero 19 le persone positive. “Ormai è chiaro a tutti come l’Asp abbia perso il controllo dei dati, si fa confusione tra i vari tipi di tampone, si naviga a vista, rivolgo un grande abbraccio a tutti i cittadini positivi o in quarantena cautelare e che aspettano che venga effettuato il tampone già da tantissimi giorni, cerchiamo di affrontare con coraggio, serietà e serenità questo terribile mostro”.