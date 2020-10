Covid-19, positivi due agenti di Polizia municipal: chiuso il Comando

A seguito dell’accertata positività al Covid-19 di due agenti, da stasera sarà chiuso per le operazioni di sanificazione il Comando della Polizia municipale di via Dogali. In attesa della riapertura, prevista per martedì, sarà attrezzata una postazione mobile davanti al Comando.

“Si precisa dice il Comune di Palermo – he tutte le utenze telefoniche verranno dirottate al presidio temporaneo, ma potrebbero verificarsi disservizi, e che tutti coloro che avevano appuntamento per la giornata di lunedì sono stati avvertiti”.

Questa mattina, un altro caso ha coinvolto uffici palermitani. Poiché una dipendente in servizio presso la Postazione Decentrata Borgo Nuovo di Largo Pozzillo 7, ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al virus Covid-19, è stata disposta in via cautelativa da lunedì 26 ottobre e fino a nuova comunicazione la chiusura della postazione decentrata Borgo Nuovo di Largo Pozzillo 7 e dello sportello polifunzionale della V circoscrizione per la sanificazione dei locali.

Il personale è stato posto in lavoro agile.