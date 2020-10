Covid-19, casi a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Montelepre

Anche oggi sono numerosi i bollettini dei sindaci sui nuovi casi di Coronavirus riscontrati. Tra nuovi contagi e guariti, i primi cittadini cercano di informare al meglio la popolazione, raccomandando di rispettare le norme anti-Covid.

MISILMERI

A Misilmeri ci sono nuove positività, dopo il sindaco risultato positivo nei giorni scorsi, l’assessore Fascella e i consiglieri Falletta e Cerniglia sono risultati positivi. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino. In totale sono stati 5 i positivi nella giornata odierna e 7 invece i guariti.

Il numero dei contagiati Covid odierni a Misilmeri è di 69.

CONTESSA ENTELLINA

“Sono 10 i positivi accertati nel nostro comune”, dice il sindaco Spera. Qualcuno presenta lievi sintomi febbrili ma non desta preoccupazione lo stato di salute di tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda i tamponi effettuati giorno 21 ottobre si attende esito nei prossimi giorni. “Domani – fa sapere il sindaco – avremo maggiori conferme riguardo la data dei tamponi da effettuare e che coinvolgono le due classi delle nostre scuole elementari e tutti gli altri per la quale ancora non è terminata la prescrizione di isolamento”.

CORLEONE

A Corleone il sindaco Nicolosi ha reso noto che in data sono stati registrati un nuovo caso di Coronavirus e una guarigione.

SAN GIUSEPPE JATO

La Commissione Straordinaria di San Giuseppe Jato ha detto che i positivi sono attualmente 48 e 52 i cittadini in isolamento domiciliare. I guariti sono 44

PIANA DEGLI ALBANESI

“Ad oggi nel nostro comune situazione invariata abbiamo la presenza di SETTE persone positive, di cui 5 asintomatiche in isolamento a casa e due in ospedale in buono stato di salute”. Lo ha confermato il sindaco Rosario Petta.

MONTELEPRE

A Montelepre sono 10 i nuovi casi rispetto a ieri solo nella giornata di oggi. Sono in tutto 16 le persone positive.

BISACQUINO

20 positivi. La maggior parte sono asintomatici, ma una persona è ricoverata.

CAMPOFIORITO.

Due persone positive, ma da test rapido, le quali aspettano la conferma o meglio ancora la smentita dall’USCA. Uno dei due presenta sintomi febbrili.