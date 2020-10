Caso di Covid-19 in una scuola di Monreale, scattano i protocolli

Un caso di Covid-19 è stato confermato all’interno della scuola Guglielmo II di Monreale. Il caso riguarda un componente del personale scolastico. Questa mattina la dirigente scolastica ha fatto scattare i protocolli, come prevede la normativa.

Un componente dell’organico scolastico questa notte ha comunicato alla dirigente scolastica Beatrice Moneti la propria positività al Covid-19. Stamani la dirigente ha informato il Sdga e il referente Covid che hanno provveduto ad attuare quanto prescritto dalla norma anti Covid. La notizia è riportata da MonrealeSi.

“Disporrò una sanificazione straordinaria dei locali e, in base al tracciamento dei contatti, potrò consigliare l’isolamento fiduciario. Ci atterremmo ai protocolli indicati dalla normativa”.

Nei giorni scorsi una classe del Liceo Emanuele Basile di Monreale è stata posta in isolamento domiciliare dopo caso di Covid-19. La decisione è stata presa dopo che è stato confermato il caso tra gli studenti. La dirigente scolastica ha attivato tutti i protocolli anti Covid che impone la norma. La classe del Liceo Scientifico Emanuele Basile di Monreale è stata posta in quarantena domiciliare fino al 29 ottobre. In particolare, il caso riguarda la classe IIIA del Liceo Scientifico. Lo ha comunicato la dirigente scolastica Loredana Lauricella. È stata inoltre disposta la sanificazione dei locali.