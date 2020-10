Covid-19, la mappa dei contagi nel Palermitano secondo l’Asp

Aumentano i contagi da Covid-19 in tutta la provincia di Palermo. Il report dell’Asp di Palermo lo testimonia anche se i dati potrebbero con corrispondere alla reale situazione presente nei comuni. Il report è stato fornito dall’Asp a distanza da una settima e mostra un aumento di circa 400 nuovi contagi nel Palermitano.

Distretto Cefalù i positivi: 11 positivi a Campofelice di Roccella, 13 a Lascari e 7 a Cefalù, 1 a Castelbuono, 1 a Collesano.

Distretto di Petralia: 1 a Petralia Sottana e 2 a Polizzi Generosa, 3 ad Alimena e 1 a Castellana Sicula.

Distretto di Termini Imerese: 57 positivi a Montemaggiore Belsito, 24 a Termini Imerese, 3 Aliminusa, 3 a Caccamo, 8 a Cerda, 11 a Trabia, 4 a Sciara, 1 a Caltavuturo.

Distretto di Bagheria: a Bagheria 70, 13 ad Altavilla Milicia, 11 a Casteldaccia, 15 a Ficarazzi, 6 a Santa Flavia.

Distretto di Corleone: 34 a Corleone, 4 a Bisacquino, 1 a Giuliana e 6 a Chiusa Sclafani, 5 a Contessa Entellina.

Distretto di Lercara Friddi: 7 solo a Lercara.

Distretto di Partinico: a Partinico 53 positivi, 42 a San Cipirello, 67 a San Giuseppe Jato, 1 a Balestrate, 5 a Borgetto, 1 a Camporeale, 1 a Giardinello, 3 a Montelepre.

Distretto di Carini: 6 a Capaci, 32 a Carini, 6 a Cinisi, 5 a Isola delle Femmine, 6 a Terrasini e 13 a Torretta.

Distretto di Misilmeri: 4 a Baucina, 14 a Cefalà Diana, 2 a Ciminna, 2 a Godrano, 17 a Marineo, 42 a Mezzojuso, 60 a Misilmeri, 100 a Villafrati.

Distretto di Palermo: 1437 a Palermo, 4 a Monreale, 3 Altofonte, 10 Belmonte Mezzagno, 34 a Villabate e 14 a Lampedusa.

I comuni che non sono citati nell’elenco sono Covid free.

Come detto però i dati potrebbero non rispecchiare la realtà dei contagi. Sono molti infatti i cittadini che hanno fatto il tampone, risultando positivi, che non comunicano l’esito ai medici o all’Asp. Ad Altofonte, per esempio, i positivi sono 15 come ha confermato il sindaco, mentre il report odierno nel indica solo 3.

Il sindaco di Monreale, dove l’Asp indica 4 positivi, nei giorni scorsi ha chiesto ai cittadini di inviare una mail al Comune in caso di tampone positivo fatto per vie private.