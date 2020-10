Covid-19, salgono a 15 i positivi ad Altofonte

Ad Altofonte salgono a 15 i casi confermati di Covid-19 e due persone sono ricoverate al Covid Hospital di Partinico. Sono 55 le persone al momento in quarantena obbligatoria e tanti altri sono in attesa di essere sottoposti al tampone. I numeri sono stati forniti dal sindaco di Altofonte Angelina De Luca su Facebook.

“Sono 15 ad oggi i soggetti positivi al Covid nel nostro territorio – dice la prima cittadina altofontina – di cui 2 si trovano al Covid center di Partinico in condizioni stabili ma ospedalizzati. I cittadini in quarantena obbligatoria sono 55 e molti sono in attesa di tampone”.

Nei giorni scorsi l’Asp di Palermo aveva comunicato la presenza nel territorio di Altofonte ma anche di Monreale di un numero esiguo di persone positive al Covid-19. Ora il sindaco però smentisce il report, specificando i numeri in suo possesso. “Questa doverosa comunicazione nasce dall’esigenza di fare chiarezza rispetto ai dati comunicati dall’Asp e i reali soggetti che vengono assistiti nel nostro territorio. Tutto ciò perché i sierologici, o i tamponi effettuati in strutture private non vengono prontamente comunicati e registrati dall’Asp”.

Il sindaco ci tiene a sottolineare che “ad oggi il nostro comune non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali”.

“I nostri medici di famiglia ed i pediatri stanno monitorando la situazione in maniera impeccabile, ed attraverso il comando di polizia municipale riusciamo a far fronte ai protocolli imposti dalla legge.

Invito tutti a comunicare eventuali tamponi o sierologici positivi ai propri medici in modo da avere un tracciamento quanto più reale della situazione. Tenere la mascherina col naso coperto, evitare feste, festini o visite inappropriate, tutelare i propri cari è un dovere”.