San Giuseppe Jato e San Cipirello piangono Totò Coniglio, oggi il funerale

Totò Coniglio era un amico di tanti, una di quelle persone con cui parleresti per ore, una brava persone sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronto ad aiutare gli altri. Salvatore, Totò per gli amici, “Alfa 156” per gli amici di corsa, ha perso la vita nel tragico incidente di domenica mattina mentre faceva quello che gli piaceva di più fare. Le auto, una delle sue più grandi passioni, assieme alla musica.

“Totò” Coniglio, 54 anni, carabiniere in congedo, questo pomeriggio ha ricevuto l’ultimo saluto nella Chiesa Madre di San Cipirello. Una gran folla ha atteso il feretro dello sfortunato copilota. Il corpo è stato riconsegnato alla famiglia ieri.

Totò lascia la moglie e due figli, un giovane di 26 anni e una ragazza di 16, ma lascia anche tanti amici e parenti increduli per la sua improvvisa scomparsa. Ieri la salma è stata trasportata a San Cipirello dal cimitero di Caltabellotta.

Era a bordo della Renault Clio Williams che si è schiantata sulla SP37 nei pressi di Burgio. Per Totò, che indossava il casco, non c’è stato nulla da fare. Abitava a San Cipirello, era un decano dei navigatori di rally, al suo attivo aveva oltre 100 gare e per questo era conosciutissimo nel mondo delle corse. Saranno i Carabinieri di Sciacca a ricostruire le dinamiche dello schianto che hanno causato la morte dell’uomo. La tredicesima edizione del Rally Valle del Sosio è stata interrotta in segno di lutto.