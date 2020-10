Piana degli Albanesi, 8 casi di Covid-19: positiva dipendente comunale

Salgono a 8 i casi di Coronavirus a Piana degli Albanesi. A risultare positiva al Coronavirus c’è anche una dipendente comunale. Il sindaco Rosario Petta per questo ha disposto l’esecuzione dei tamponi a tutti i dipendenti in forza al Comune di Piana degli Albanesi.

I due casi di Coronavirus confermati oggi, salgono a 8 i positivi nel Comune del Lago. A seguito di tamponi eseguiti, sono risultati positivi due coniugi asintomatici, che si trovano in isolamento nella propria abitazione.

Considerato che uno dei due concittadini è una dipendente comunale, anche se si tratta di contatti esterni al comune, nella giornata di domani, lunedì 12 ottobre, i locali di via Togliatti resteranno chiusi per permettere l’esecuzione della sanificazione.

“I collaboratori d’ufficio più stretti della dipendente sono stati tutti informati – ha detto il sindaco Petta – Nella giornata di mercoledì in collaborazione con l’Asp di Palermo si procederà alla esecuzione dei tamponi a tutti i dipendenti comunali. Manteniamo tutti alta l’attenzione senza abbassare la guardia per la salvaguardia di tutti.