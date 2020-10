Muore Salvatore Coniglio al Rally della Valle del Sosio, dolore a San Cipirello

Le città di San Cipirello e San Giuseppe Jato piangono Totò Coniglio. Morto questa mattina dopo un grave incidente avvenuto durante la prova del Rally Valle del Sosio.

Il mondo delle corse siciliane è piombato nel dolore dopo la notizia della morte di Salvatore Coniglio, per tutti conosciuto come Totò. Era il copilota della vettura Renault Clio William equipaggio numero 32, guidata da Vito Parisi. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37 tra Chiusa e Caltabellotta.

A commentare la notizia è Luciano Crociata nel gruppo “Jato e dintorni”. Il gruppo si stringe in sincero cordoglio alla famiglia Coniglio per la grave perdita subita. Una notizia che ci lascia davvero sgomenti e addolorati! Toto’ Coniglio era davvero l’amico di tutti, sempre pronto ad aiutare il prossimo e i piu’ deboli. Una tragedia che colpisce i cittadini della valle dello Jato. Che possa Dio accogliere la sua anima nel regno dei cieli.

Riposa in pace Toto’.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Sciacca. L’auto è uscita fuori strada ribaltandosi. Sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo dell’equipaggio non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nel territorio di Chiusa Sclafani.