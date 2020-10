Incidente mortale nel Trapanese, muore un 45enne

Un uomo di 45 anni è morto questa notte in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla Sp20, nel Trapanese. In particolare, lo schianto è avvenuto nei pressi di Bonagia. La tragedia è avvenuta quando erano circa le 1.30.

L’incidente ha visto coinvolta un’auto, una Fiat 600. Da quanto appreso, l’uomo alla guida del veicolo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a causa dell’elevata velocità. L’auto è andata completamente distrutta dopo l’impatto contro un muro in cemento.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per l’uomo di circa 45 anni, infatti, non c’è stato nulla da fare. Sul posto Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Erice per i rilievi di rito.

Un’altra tragedia si è consumata invece questa mattina a Chiusa Sclafani durante il rally Valle del Sosio. A morire è stato Totò Coniglio, residente a San Cipirello. L’uomo, un copilota, è deceduto dopo che la Clio è uscita fuori strada durante la prova del rally.