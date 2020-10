Bisacquino, primo caso di Covid-19: 17 in isolamento

A Bisacquino, in provincia di Palermo, è stato registrato il primo caso di positività al Covid-19. Inoltre in isolamento ci sono altre 17 persone.

Lo ha confermato il sindaco del centro del Palermitano Tommaso Di Giorno.

“Comunico che oggi, 11 ottobre 2020, è stato accertato un caso di positività a infezione da Sars-Cov2 di una persona residente nel Comune di Bisacquino”. Comincia così l’aggiornamento del primo cittadino diramato online.

“Tramite il continuo e ininterrotto raccordo con le strutture sanitarie preposte, sono stati disposti gli isolamenti fiduciari di 17 persone, nel rispetto dei protocolli di prevenzione vigenti”.

Per quanto riguarda le attività scolastiche, al momento, non è prevista alcuna chiusura di scuole o di classi in particolare, tale provvedimento infatti segue l’attuazione delle specifiche procedure ministeriali. “Ho già convocato il Centro Operativo Comunale di emergenza per domani mattina.

Invitiamo la cittadinanza al rispetto delle misure in vigore e alla massima attenzione. Vi preghiamo inoltre di non diffondere allarmi, attenendovi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali che verranno costantemente fornite dalle Autorità”.