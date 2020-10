Padre e figlio appiccano il fuoco, arrestati dai carabinieri

Padre e figlio sono stati sorpresi mentre appiccavano un incendio, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato.

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale per arginare il fenomeno degli incendi divampati sul territorio. Nella giornata di ieri, durante un servizio mirato alla prevenzione degli incendi, i Militari della Stazione di Baucina e Ciminna hanno arrestato in flagranza di reato T.m. e T.a, padre e figlio del luogo, rispettivamente di 70 e 38 anni.

I due sono stati sorpresi, in contrada Cannizzaro di Baucina, a incendiare sterpaglie su un area di circa 2000 mq, l’incendio fortunatamente non ha causato danni a cose o persone.

Entrambi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati tradotti nelle corrispondenti abitazioni, in attesa della convalida dell’arresto.

In una distinta operazione, i Carabinieri di Mezzojuso hanno denunciato in stato di libertà, per il medesimo reato, un 44enne del posto, intento ad appiccare diversi focolai a della sterpaglia.