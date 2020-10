Nuovo Dpcm di Conte il 15 ottobre, no lockdown ma nuove e restrizioni

Dopo il decreto Mascherine, il 15 ottobre arriverà un nuovo decreto del Presidente del Consiglio. Con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sono state introdotte alcune misure di contenimento, il 15 ottobre il Governo potrebbe attuare altre restrizioni in case all’andamento dell’epidemia.

Quella del 7 ottobre è infatti la prova del 9. Una legge solo provvisoria in attesa dei dati sui nuovi contagi, una sorta di messa alla prova degli italiani che hanno l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Il Governo ha in mente di attuare una nuova stretta per arginare i contagi in aumento. I nuovi provvedimenti saranno inseriti nel dpcm che il governo si appresta a varare entro il 15 ottobre. Al momento vige l’obbligo di mascherina all’aperto se si è vicini a persone non conviventi. La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. Fuori non si può indossare solo se si è in solitudine o comunque con solamente persone conviventi nelle vicinanze. In ogni caso bisognerà sempre portare con sé la mascherina. L’esecutivo ha allungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Il 15 ottobre comunque sembra essere la data X. In quel giorno il Consiglio dei Ministri emanerà un nuovo Dpcm con nuove restrizioni per gli italiani ma non ci sarà alcun lockdown. Niente chiusura totale nonostante l’aumento dei casi. L’obiettivo, come spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza, è quello di evitare un “lockdown nazionale”. A tale scopo il governo continua il confronto con le Regioni, prima di varare il dpcm.

Tra le ipotesi, bar e ristoranti potrebbero chiudere alle 22 o, più probabilmente, alle 23 per fermare la movida. Il nuovo Dpcm del 15 ottobre potrebbe vietare gli assembramenti, compresi quelli nelle case private e la riduzione dei partecipanti a eventi e feste. Al momento il limite è di 200 persone al chiuso e mille all’aperto, ma potrebbe essere abbassato.

Intanto anche il Ministro Boccia esclude un nuovo lockdown, ma sottolinea che sono fondamentali l’uso della mascherina e l’utilizzo dell’app Immuni.