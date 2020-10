Un caso di Coronavirus a Piana degli Albanesi, salgono a 2 i positivi

A Piana degli Albanesi una donna è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Petta nel suo consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica Covid-19 nella città del Lago.

“Per opportuna informazione si comunica che una nostra concittadina asintomatica è risultata positiva al tampone Covid-19”. Questo il messaggio del primo cittadino.

Ad oggi nel comune di Piana degli Albanesi è stata riscontrata la presenza di due cittadini positivi. Entrambi i 2 casi positivi sono in buone condizioni di salute. Il primo si trova in ospedale, il secondo è asintomatico.

“A entrambi rivolgiamo i migliori auguri per una pronta guarigione – aggiunge il sindaco – I familiari più stretti sono stati tutti sottoposti a tampone e sono risultati negativi”.