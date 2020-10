Rosario Agostaro si dimette da sindaco di San Giuseppe Jato

Il sindaco di San Giuseppe Jato questa mattina ha rassegnato le proprie dimissioni dopo oltre tre anni di mandato. La decisione è giunta dopo l’arrivo della Commissione prefettizia che indaga per possibili infiltrazioni mafiose all’interno della macchina amministrativa del Comune.

L’ormai ex sindaco Agostaro ha affidato ad una lunga nota le motivazioni delle sue dimissioni. “Rassegno le mie dimissioni con la consapevolezza di essermi adoperato al meglio – si legge nella sua nota -, insieme alla mia squadra composta da persone ricche di valori e sani principi, con abnegazione e costanza nel rigoroso rispetto delle prerogative che la legge attribuisce al ruolo istituzionale e politico dell’Amministratore Pubblico. Mi scuso per questa “assurda” vicenda, per questi avvenimenti che mi portano a concludere anticipatamente il mio mandato giacché, la situazione che stiamo vivendo, non mi consente di continuare a svolgere con serenità un compito con tutto l’impegno di sempre e la determinazione necessaria”.

Agostaro descrive gli anni trascorsi al palazzo di città come una avventura “improntata sul rispetto, sulla legalità vera, sulla consapevolezza di avere operato scelte positive, virtuose, trasparenti e tangibili, compiute e poste in essere a seguito di un lavoro intenso, collettivo e condiviso che ci ha consentito di fare un’esperienza bellissima, profonda ed umana. Ringrazio la Comunità latina per l’onore ed il privilegio che mi ha concesso, per aver creduto in me e in questa esperienza di governo nel corso della quale ho cercato di contribuire al benessere di ogni cittadino, senza lasciare alcuno escluso, di essermi speso al meglio nel rispetto dell’intera collettività nonostante le esigue risorse del Comune”.

Un vero e proprio terremoto è quello arrivato nei giorni scorsi nel Palazzo di Città di San Giuseppe Jato. I commissari inviati dal Prefetto, su proposta del Ministero dell’Interno si sono stabiliti al Municipio alla ricerca di documentazione e atti che potrebbero aprire la strada allo scioglimento del Consiglio comunale per possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. I tre commissari analizzeranno per tre mesi le carte e invieranno la relazione al Prefetto.

Ecco la sua nota.

“Ho avuto il privilegio di essere stato, nel corso di questi anni, sempre presente e vigile a garanzia di Voi Tutti, di avere avuto l’opportunità di poter svolgere un lavoro tendente a favorire e promuovere azioni innovative, di aver cercato di intercettare e comprendere i cambiamenti sociali e culturali della nostra Comunità. Ripercorrendo i miei anni di mandato, mi sento di poter affermare di avere assolto al meglio il mio incarico nell’ambito delle mie capacità e possibilità, di aver operato con passione, entusiasmo e coscienza, e di aver vissuto, tutti i giorni, esperienze umane, politiche e professionali che mi hanno arricchito e fatto conoscere in modo più profondo le peculiarità del nostro territorio, le problematiche sociali e civiche e, purtroppo, anche l’insieme dei problemi fra loro connessi, spesso molto complicati e difficili, comunque mi sento di affermare di avere svolto il mio lavoro non tralasciando nulla, di non essermi sottratto ad alcuna problematico e di aver affrontato, con coraggio e con il massimo impegno, le difficili situazioni che giornalmente mi si presentavano”.

“E’ un Paese straordinario con le sue ombre che arrivano dal passato ma anche con le sue luci, la sua solidarietà e la tanta gente onesta. Devo molto a San Giuseppe Jato, la terra che mi ha arricchito interiormente e dalla quale sono riuscito a cogliere Io spirito del mio servizio vissuto con il cuore, mai chiuso dentro la stanza di un ufficio, ho cercato di essere autorevole, istituzionale (forse un po’ burbero a seconda delle circostanze) ma sempre al servizio del Popolo. Con questi sentimenti ho vissuto il mio impegno e ruolo di Sindaco, ho avvertito intensamente il senso e il peso della responsabilità e ho cercato di amministrare con *la diligenza del buon padre di famiglia”, riconosco che, a volte, sono stato eccessivamente rigoroso ma ho operato sempre secondo i valori morali che mi contraddistinguono e con e la saggezza che mi viene riconosiuta, con questo spirito ho privilegiato il mio rapporto con i giovani che sono determinanti ai fini della costruzione di una società più matura e coesa. Particolare attenzione ho mostrato subito per il mondo scolastico, ho parlato con i giovani dei valori per cui vale la pena vivere e lottare e, avere ascoltato i loro sogni e i loro freschi pensieri, carichi di idealità che noi adulti non possiamo e non dobbiamo tradire, per me è stata fonte di profondo arricchimento e grandi emozioni. Porto con me nel cuore la tanta bella gente che ho avuto modo di conoscere e servire. Un pensiero particolare va agli impiegati del Comune la cui attività è una preziosa risorsa per l’intera nostra Comunità e ai quali, fin da subito ho cercato, con il mio esempio, di indicare un segno di cambiamento della cultura del lavoro, di inculcare in essi il senso del dovere e il senso del servizio che deve essere svolto con disciplina ed onore nei confronti dei cittadini. Ormai sono lontano, ho amministrato con determinazione e alto senso del dovere nel rispetto delle Istituzioni, oggi si è spento tutto, la lucidità, che è fondamentale per chi amministra una Comunità, viene meno, non ha senso rimanere seduti su quella “sedia” per qualche mese ancora, è già tutto .ritto. Ho sempre cercato di trasmettere a tutti, con umiltà, sicurezza e saggezza, oggi sorridere, nascondendo le ferite, significherebbe fingere alla vita, tutto questo perché non ho voluto accettare *l’ombrello* che mi avrebbe consentito di stare al riparo dalla tempesta che ha fatto sprofondare il Comune negli abissi. Mi congedo ricco della stima, della considerazione, dell’affetto di tanti che mi hanno sostenuto e motivato nel mio percorso, con il cuore gonfio di gratitudine per quanto ricevuto da tutti voi, Consiglieri, Assessori, Forze dell’Ordine, Istituzioni Ecclesiastiche e Scolastiche e riconoscente nei confronti di tutti coloro che, non solo hanno creduto in questa esperienza amministrativa, ma che hanno mostrato vicinanza e partecipazione emotiva all’Amministrazione Comunale per le recenti vicende che sta vivendo. Fino all’ultimo giorno ho avuto in sorte di spendermi a servizio del paese, impegnato ad affrontare l’emergenza di una terribile, inaspettata pandemia che ha richiesto un coordinamento ed un occhio attento ai bisogni della gente.

Infine in ultimo ma non per ultimo rivolgo, al Presidente del Consiglio Comunale, un ringraziamento particolare, Caro Giovanni, approfitto di questa occasione, per rinnovare la stima e la fiducia nei Tuoi confronti, Ti ringrazio per aver condiviso con me, in piena armonia, le scelte e gli obiettivi volti a dare soluzioni alle attese e ai problemi dei cittadini jatini. Le Tue doti umane, la Tua competenza, la Tua dedizione Ti hanno contraddistinto, qualità che ho molto apprezzato nel corso di questi anni. Una sola parola: Grazie, per la Tua attenzione, per la perfetta intesa raggiunta, per la Tua sincera amicizia, per il Tuo straordinario lavoro e per la tua diligenza, qualità senza le quali non avremmo potuto realizzare le scelte compiute. Un grazie di cuore per tutto, Ti auguro tutta la fortuna che meriti e molto altro dì più! Lascio, quindi. con serenità di chi ha dato il massimo per la sua Gente e per il Paese, riconoscente alla mia Famiglia che mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato e auguro un futuro prospero alla mia amata San Giuseppe Jato. Con la speranza che emerga la verità perché “solo la verità può affrontare l’ingiustizia” e con l’augurio che venga al più presto fatta chiarezza rassegno, con la prese dalla carica di Sindaco quale gesto estremo di responsabilità personale.