Positivo al Covid-19 a Palermo, chiude per 8 giorni una palestra

Una palestra di Palermo è stata chiusa in via precauzionale dai titolari dopo che un frequentatore ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19.

I titolari del centro sportivo, in attesa delle decisioni dell’Asp, hanno comunicato ai propri soci che la palestra resterà chiusa per 8 giorni.

“A seguito di una segnalazione pervenutaci da un nostro iscritto di essere positivo al test Covid-19, la direzione della palestra ritiene opportuno chiudere i locali per un periodo di otto giorni di auto quarantena”, questo l’avviso della palestra.

Intanto tutto lo staff per intero della palestra, si è già sottoposto al tampone con risultato negativo. “È già stata fatta comunicazione all’Asp – continuano i titolari – da cui aspettiamo comunicazione su come procedere. Al di là delle sanificazioni giornaliere, settimanali e mensili già fatte ne abbiamo predisposta una ulteriore prima della riapertura”.