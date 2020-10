Covid-19, nuovi casi a San Giuseppe Jato, San Cipirello e Corleone

Crescono ancora i contagi a Corleone, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Quest’ultima città è quella che fa registrare più contagi oggi.

In particolare, a Corleone è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Nicolò Nicolosi a cui l’Usca di Corleone ha comunicato altri dati più dettagliati.

A parte il numero dei positivi, che vengono giornalmente comunicati dopo le 20 con il consueto bollettino, alle ore 18 del 07/10/2020 a Corleone risultano 43 persone in isolamento, compresi i casi positivi. “Al momento – dice l’amministrazione – si è in attesa di alcuni referti di tamponi di controllo e di altri test eseguiti in questi giorni”

Un altro caso di Coronavirus nel territorio di San Cipirello. Lo ha confermato la Commissione straordinaria. Sono 41, infatti gli attuali positivi al virus mentre i soggetti in isolamento obbligatorio sono adesso 70. Quest’ultimo dato rappresenta il saldo tra i soggetti ancora in quarantena, i nuovi soggetti individuati in base al tracciamento dei contagi e i soggetti che hanno completato il periodo di quarantena.

A San Giuseppe Jato sono 62 i positivi confermati dalle autorità sanitarie al sindaco Rosario Agostaro. Il bilancio sale da 55 a 62 nuovi casi di Covid19. I cittadini in isolamento domiciliare sono 102.