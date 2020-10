Conte firma il nuovo Dpcm anti-Covid, multe fino a 1000 euro se senza mascherina

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Decisa la proroga dell’emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021.

Il nuovo provvedimento Del presidente del consiglio introduce nuove restrizioni in materia di norme anti-Covid.

Sarà obbligatorio avere sempre con sè la mascherina, da usare sempre nei luoghi al chiuso accessibilie al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Obbligo di utilizzo anche in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento.

E’ la stretta decisa dal governo per contrastare la seconda ondata di contagi. La mascherine diventano obbligatorie anche “all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Vengono fatti salvi “i protocolli anti contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Il divieto non riguarda i bambini sotto i sei anni, chi fa sport e le persone con patologie e disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

Le regole da rispettare sempre sono:

distanziamento fisico di almeno un metro

divieto di assembramento

lavaggio delle mani. Resta ovviamente l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre

Chi trasgredisce le regole anti-contagio avrà una multa da 400 euro a 1000 euro. Multe ben più salate per chi ha contratto il coronavirus, ma non rispetta la quarantena: previsti da una parte una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi e dall’altra un’ammenda da 500 a 5mila euro.

Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Finora l’obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia. Entro il 15 ottobre verrà emanato un nuovo Dpcm.

Con la proroga dello stato di emergenza resta anche l’incentivo allo smart working per tutti i lavori che possano applicarlo. Resta l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all’aperto.