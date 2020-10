Cade dalla finestra, muore un bimbo di 7 anni

Tragedia in Sicila. Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. Un dramma che si è consumato oggi a Villasmundo, nel Siracusano.

Il piccolo è morto a causa delle ferite riportate dalla caduta da una finestra della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, il piccolo si sarebbe sporto e dopo aver perso l’equilibrio è precipitato, compiendo un volo di qualche metro.

Il piccolo è stato soccorso e trasferito in ospedale. Disperati i tentativi di rianimazione dei medici fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

In seguito alla morte del piccolo i pm della Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per conoscere gli ultimi istanti di vita del bambino. E’ stato compiuto un sopralluogo nella casa: secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe affacciato dalla finestra del bagno. In casa al momento della tragedia si trovavano la madre e le due sorelle.