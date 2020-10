Covid-19, quasi 200 contagi in Sicilia

Sfiorano il numero 200 i contagi riportati nel bollettino del Ministero della Salute per quanto riguarda la Sicilia. In particolare sono 198. Fra quesi solo due sono migranti.

La provincia più problematica resta Palermo. Ma c’è una buona notizia, i ricoverati non aumentano tantissimo visto che che passano da 389 a 396. Non aumenta il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 28 in tutta l’Isola. Si registra anche un buon numero di guariti: 107. Purtroppo una persona però è deceduta.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 6754.

I nuovi casi sono così distribuiti: Palermo (72), Catania (51), Trapani (28), Caltanissetta (15), Agrigento (12), Ragusa (8), Siracusa (7), Messina (5), nessuno a Enna.

Di oggi la notizia che i positivi di Villafrati sono saliti a 85 e 17 nuovi casi si registrano nell’hinterland, questi i dati forniti dall’Asp di Palermo.

Il sindaco del paese Franco Agnello si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Civico ed ha affidato un video messaggio con un appello rivolto ai suoi concittadini: “Sto meglio per il secondo giorno il mio respiro è più autonomo”.