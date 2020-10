Infermiera positiva all’Ingrassia di Palermo, chiuso il Pronto Soccorso

Un’infermiera impiegata nel reparto del Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo è risultata positiva al Covid19. La direzione sanitaria dell’ospededale che si trova in Corso Calatafimi, questa notte ha deciso per la chiusura temporanea del Pronto Soccorso in attesa della sanificazione dei locali.

E’ il secondo caso che vede una dipendente dell’Ingrassia positiva al Covid19. Nei giorni scorsi il caso ha riguardato un’infermiera di Corleone che lavora nel reparto di Geriatria. La donna è stata ricoverata in un ospedale di Palermo.

Ad essere risultata positiva al test è stata il 15 settembre scorso un’infermiera che lavora nel reparto di Geriatria del presidio sanitario del quartiere Rocca Mezzo Monreale. La donna era assente dal servizio dallo scorso 9 settembre ed era stata sottoposta al test sierologico il 7 settembre. L’esito del test è stato negativo. Al secondo tampone però l’infermiera era risultata positiva al Covid-19.