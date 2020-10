Incubo Covid a Villafrati, ricoverato il sindaco Franco Agnello

Si aggrava la situazione a Villafrati in provincia di Palermo. Un vasto focolaio di Coronavirus ha già fatto registrare almeno 65 contagi (il bollettino è fermo a ieri) e da stamattina anche il sindaco Franco Agnello è stato ricoverato in ospedale.

Il primo cittadino di Villafrati due giorni fa aveva comunicato di essere positivo al Covid-19 assieme ad altri familiari. Aveva detto di stare bene e di avere solo qualche lieve sintomo. Nelle ultime ore però le condizioni di salute del sindaco sembrano essere peggiorate tanto da essere ricoverato nel reparto Covid a Palermo. In ospedale c’è anche il segretario comunale Sebastiano Furitano, anche lui positivo al Coronavirus.

Le condizioni di entrambi si sono aggravate tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale nei reparti Covid.

Nelle comunicazioni date ieri Agnello aveva fatto sapere che sono stati eseguiti altri 131 tamponi e che in questi giorni l’Asp proseguirà con il tracciamento dei casi, ma l’aumento dei contagi sembra inevitabile. “Nelle prossime ore avremo ulteriori esiti ai test – spiega il vice sindaco di Villafrati, Rosalia Costanza – ma temiamo una nuova escalation. Siamo preoccupati, non avevamo vissuto una situazione così grave nemmeno durante il lockdown e speravamo che la zona rossa fosse soltanto un ricordo. Invece adesso i casi positivi sono diffusi in tutto il paese, non più circoscritti ad un unico luogo e serve davvero tanta, tanta responsabilità”.

Intanto Villafrati piomba di nuovo nell’incubo. Tre persone sono state ricoverate, tra cui una signora di 50 anni, in ospedale ormai da sei giorni.

A contribuire alla nascita del nuovo focolaio di Villafrati sarebbe stata la festa per un anniversario di matrimonio a cui avrebbero partecipato 150 persone. Dal giorno di quel banchetto i casi a Villafrati si sarebbero moltiplicati fino a diventare 65.