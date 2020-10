Esplodono i contagi, focolai a Villafrati, San Giuseppe Jato e Misilmeri

Paura nella ex zona rossa di Villafrati dove il numero delle persone positive al Coronavirus cresce a dismisura. Sono ben 65 i positivi in quello che è il secondo focolaio dalla pandemia ad oggi. Tra i positivi c’è anche il sindaco Francesco Agnello.

Il focolaio di Villafrati è quello che preoccupa di più tra quelli in provincia di Palermo. Il numero degli attuali positivi, infatti, si avvicina sempre di più a quello registrato sei mesi fa e anche altri tre positivi scoperti a Cefalà Diana sarebbero collegati alla situazione di Villafrati. A Villafrati la nuova ondata potrebbe essere stata provocata da una festa con 150 invitati durante la quale non sarebbe stato rispettato il distanziamento, né l’uso delle mascherina.

Contagi anche a Marineo dove ci sono tre persone positive in una casa per anziani. Qui si attende l’esito dei tamponi si altri 10 ospiti e 6 operatori. Sono due novantenni e un infermiere gli attuali contagiati che per fortuna stanno bene.

Ieri a San Giuseppe Jato le autorità sanitarie hanno registrato un nuovo caso di positività ma anche una guarigione dal Covid-19. I cittadini contagiati sono 34, manca ancora l’ufficialità per altri cinque positivi. Come ha fatto sapere l’amministrazione comunale. Nel vicino Comune di San Cipirello i dati comunicati dalle Autorità sanitarie rivelano un incremento dei contagi da Covid-19. I soggetti attualmente positivi passano da 17 a 25 mentre i soggetti posti in isolamento obbligatorio da 91 a 87.

A Palermo c’è il capitano della squadra di pallanuoto Telimar positivo al Coronavirus come un altro atleta che frequenta la piscina comunale. La struttura resterà chiusa a data da destinarsi. Stamattina un’infermiera positiva all’Ingrassia di Palermo, è stato chiuso il Pronto Soccorso LEGGI QUI.

A Casteldaccia un intero nucleo familiare è positivo al Covid. In totale in paese ora è di tredici contagiati. Secondo caso a Piana degli Albanesi dove un uomo è stato ricoverato in ospedale a causa dei sintomi del Covid. Cinque nuovi positivi a Misilmeri dove il bilancio sale a 22. Sono 6 a Polizza Generosa tra questi un ricoverato; 10 a Lercara Friddi. A Cinisi ci sono 15 positivi accertati e 50 residenti sono in attesa dell’esito del tampone da oltre dieci giorni. A Corleone i positivi sono 24. A Monreale sono 9 le persone positive al Covid. Aumentano i contagi anche a Partinico dove questa mattina è giunto l’esito di un tampone positivo di un’insegnante.