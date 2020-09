Covid19, nuovi casi anche a Corleone, sono 21 i positivi

Aumentano i contagi di Coronavirus anche a Corleone dove sono stati registrati altri 3 contagi. ;o conferma il sindaco della città in una nota.

“Si comunica che in data odierna sono stati registrati 3 nuovi casi di Coronavirus a Corleone su 61 referti di tamponi arrivati all’Usca”, dice il sindaco Nicolò Nicolosi. “Con l’occasione si ricorda che le persone in isolamento e risultate negative al tampone potranno uscire da casa solo dopo aver ricevuto la certificazione di fine isolamento da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, come previsto dalla normativa.

Il 30 settembre, ha fatto sapere, inoltre il sindaco di Corleone, informerà la cittadinanza anche sulle decisioni che verranno prese dall’Amministrazione comunale a seguito dei risultati dei tamponi.