Aurelio Visalli muore salvando un giovane in mare, dolore in Sicila

Aurelio Visalli è stato trovato morto nel mare di Milazzo. È stato ritrovato senza vita il corpo di Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo che aveva salvato dal mare grosso un ragazzo.

Ieri Aurelio Visalli era stato dato per disperso nel corso delle operazioni di salvataggio di un quindicenne rimasto in balia del mare in tempesta di Ponente, a Milazzo.

Il sottufficiale della Guardia Costiera è stato ritrovato intorno alle 8 di questa mattina nel mare antistante la “puntitta”, alla ngonia Tono dove si erano concentrate le ricerche.

Aurelio era un motorista, disperso da ieri quando ha soccorso un ragazzo imprudente che si era tuffato in mare con amici con condizione di mare mosso.

Il sindacato SIULM esprime profondo cordoglio alla moglie, ai due figli, ai familiari ed ai colleghi tutti. “Con sconcerto e rabbia , già ieri, quando Aurelio era disperso, abbiamo visto un video del ragazzo soccorso che raccontava la sua bravata raccogliendo like senza minimamente citare il sottufficiale che ha dato la vita per soccorrerlo”.

Aurelio Visalli è un altro militare che ha dato la vita nello svolgimento del suo dovere di soccorso e aiuto alla collettività. “Ora Aurelio sta facendo l’ultimo viaggio sulla motovedetta che lo ha recuperato”.

Aurelio, 40 anni, residente a Venetico con la moglie Tindara e i due figli. Da tutti descritto come una persona rispettosa, riservata.

Aurelio si era arruolato nella guardia costiera una ventina di anni fa superando il concorso di secondo capo e dopo diverse esperienze tra le Capitanerie di porto italiane è giunto alla Guardia costiera di Milazzo. Un punto di riferimento per la squadra navale, dove lo descrivono come un collega sempre disponile e pronto a fronteggiare le esigenze professionali quotidiane.

A dimostrarlo, una volta di più, è adesso l’eroico gesto che lo ha visto protagonista in una giornata impetuosa, dove pur di fronte ad un alto rischio non si è sottratto al dovere di “uomo del mare”.