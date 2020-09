Dipendente del Comune di Trappeto positiva: tamponi a sindaco, giunta e comunali

Ancora casi di Coronavirus in provincia di Palermo. A Trappeto sindaco, giunta comunale al completo e dipendenti comunali si sono sottoposti al tampone dopo che una dipendente comunale è risultata positiva al Covid-19. Come hanno sottolineato il giornale Tele Jato e i nostri amici de Il Tarlo, testata locale di Trappeto e dintorni, si tratta di una lavoratrice ASU del Comune di Trappeto ad essere risultata positiva. Un fatto ha convinto il sindaco trappetese, Santo Cosentino, ad eseguire i tamponi a tutti i dipendenti ed ai membri della sua giunta questa mattina.

Stando alle prime ricostruzioni la donna, che abita a Partinico, sarebbe stata a stretto contatto con una donna del focolaio partito dalla chiesa di Santa Caterina di Partinico lo scorso 13 settembre. Intento al Comune è partita la macchina per la sanificazione dei locali del Palazzo di Città.

Il sindaco Santo Cosentino, contattato da Diretta Sicilia, ha confermato la notizia. “La signora è una ASU è ha fatto il tampone spontaneamente ed è risultata positiva. A Trappeto lavora in smart working ma abbiamo deciso di eseguire i tamponi per essere tranquilli e tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini che si recheranno al Comune”.

In via precauzionale, il sindaco ha disposto il tampone per sé stesso e per la giunta, 51 in totale. “La signora ha avuto pochissimi contatti con i dipendenti comunali ma mi sono sentito in dovere di ordinare i tamponi per giunta e dipendenti – aggiunge il sindaco – A Trappeto non c’è un allarme”. Tutti, in attesa dell’esito del tampone, si trovano a casa in isolamento in via precauzionale anche solo qualche dipendente che ha avuto contatti diretti con la ASU ha ricevuto dall’Asp l’invito a seguire la quarantena domiciliare.