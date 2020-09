Positivi dopo banchetto, 150 in quarantena a Villafrati: torna l’incubo

Torna la paura Coronavirus a Villafrati, ex zona rossa in provincia di Palermo. Qui ci sono due persone positive che hanno partecipato ad un banchetto con altre 150 persone, che saranno tutte sottoposte al tampone. Il parte sono già stati eseguiti e in parte da effettuare da parte dell’azienda sanitaria di Palermo.

Adesso la causa della infezione nel Comune in provincia di Palermo potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario. Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno.

La conferma dei due nuovi casi l’ha data il sindaco di Villafrati Francesco Agnello.

“Ed ecco che ci risiamo, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ieri sera ci ha comunicato che 2 persone sottoposte al test rinofaringeo nei giorni scorsi sono state riscontrate positive al Covid”. Queste le parole del primo cittadino.

“Con l’ urgenza e la tempestività che la circostanza richiede in stretta collaborazione con il prefetto di Palermo, il dirigente scolastico, il comandante della locale Caserma dei Carabinieri, il segretario comunale, tutti i medici di base di Villafrati , il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp competente, i volontari della Protezione Civile dell’Avis, i dipendenti comunali che fanno parte del Coc, ai quali indistintamente va il mio sentito ringraziamento, sono state attivate tutte le misure necessarie per contrastare il diffondersi del virus”.

Ieri sono stati effettuati circa 50 tamponi, oggi si continuerà fino al completamento della persone che sono state individuate come potenziali contatti dei positivi. Solamente l’esito dei tamponi effettuati nei giorni precedenti, di quelli effettuati oggi e di quelli dei giorni che verranno ci permetterà di tracciare il reale quadro della situazione. “Allo stato attuale – continua Agnello – ritengo che non vi siano ragionevoli motivi per essere allarmati o per vivere situazioni di panico e di paura. Occorre però riconsiderare i nostri atteggiamenti ed i nostri comportamenti attenendoci rigorosamente al rispetto di quelle regole che hanno permesso alla comunità Villafratese di superare con dignità ed onore le difficoltà dei giorni della zona rossa”.