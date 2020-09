Paura a Monreale, auto con 5 passeggeri investe mucca (VIDEO)

Paura questa notte lungo la SS186 a Monreale.

Un’automobile con a bordo 5 persone ha investito una mucca all’altezza della traversa con via Esterna Spartiviolo.



L’incidente per fortuna non ha provocato feriti ma tantissimo spavento per i passeggeri dell’automobile, una Dacia bianca.

Secondo quanto raccontato dai protagonisti, l’animale è sbucato all’improvviso nel buio ed è stato investito a velocità. La mucca è stata sbalzata in aria ed è finita sull’asfalto. Uno scontro violentissimo che ha danneggiato l’automobile nella porzione anteriore.

Sotto choc l’autista, un uomo, e i passeggeri, quattro donne che per fortuna non hanno riportato ferite.

L’animale investito purtroppo è morto sul colpo.

Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Stazione di Monreale per i rilievi di rito.