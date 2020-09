Covid-19, premier Conte sicuro: ‘Nessun Lockdown nella seconda ondata”

“Non ci sarà nessun nuovo lockdown”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che scaccia lo spettro di una nuova zona rossa nazionale come avvenuto a marzo. Niente lockdown quindi ma l’istituzione di piccole zone rosse.

La zona rossa italiana non è una possibilità, ma potrebbero essere deciso interventi locali e circoscritti solo nelle zone in cui di verificheranno focolai di Coronavirus. Il governo Conte è intenzionato ad agire alla radice, limitando e isolando i focolai protagonisti della seconda ondata.

“Allo stato attuale escludo la possibilità di un generale lockdown, potrebbero esserci – se necessarie – chiusure ben mirate”, ha affermato Giuseppe Conte, parlando della pandemia di coronavirus in un’intervista concessa a La Stampa.

“Posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza, secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini”, ha aggiunto Conte.

La situazione italiana non preoccupa particolarmente il Governo nonostante i casi di Coronavirus siano in aumento sopratutto al Sud. “Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore rispetto ad altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una eventuale recrudescenza della diffusione del virus”.

“La cosa più importante è mantenere un atteggiamento prudente per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora. Chiedo ancora una volta a tutti, specie ai più giovani, di non abbassare la guardia”, ha insistito Conte.

“A me interessa dove sarà l’Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, non concorro ad altri incarichi”. Evocando un secondo mandato “ho voluto esprimere la mia ammirazione e la mia stima per il Presidente Mattarella, per la saggezza e l’equilibrio con cui sta interpretando il suo ruolo”, ha sottolineato Conte, e “se con gli investimenti, le riforme e i progetti che vogliamo mettere in campo riusciremo a gettare le basi per rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto”.