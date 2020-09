Covid-19, a San Giuseppe Jato 34 positivi e 107 in quarantena

Salgono i casi di positività al Covid-19 anche a San Giuseppe Jato come salgono anche nella vicina San Cipirello. Sommati, sono 43 le persone positive, nei due paesi della Valle dello Jato.

A San Giuseppe Jato, in particolare, salgono di 9 unità i positivi al Coronavirus. E sono quindi 34, in totale. La conferma arriva da sindaco di San Giuseppe Jato, Rosario Agostaro.

“Al termine di un’altra intensa giornata di lavoro – fa sapere il sindaco -, vi comunichiamo che nel nostro paese, purtroppo, ci sono 9 nuovi nostri concittadini risultati positivi al Covid-19. Pertanto, ad oggi, in totale abbiamo a San Giuseppe Jato 34 soggetti positivi al Coronavirus”.

Uno dei positivi si trova in ospedale a causa del peggiorare delle proprie condizioni di salute. In 34 invece, che sono venuti a contatto con soggetti risultati positivi, sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio, in attesa di essere sottoposti al tampone.

In totale sono 107 i soggetti posti in isolamento domiciliare a San Giuseppe Jato.

“Siamo in continuo contatto con le Autorità Sanitarie competenti, al fine di programmare le azioni da mettere in atto per contrastare il diffondersi del virus.

Salgono i casi di positività al Covid-19 anche a San Cipirello, dove ci sono al momento 50 persone positive e 50 in quarantena. Lo ha confermato la Commissione straordinaria del Comune.

La Commissione ha informato la cittadinanza che l’Asp ha fornito l’aggiornamento dei dati relativi ai soggetti attualmente positivi e di quelli posti in isolamento domiciliare obbligatorio per avere avuto contatti diretti con Covid-19 positivi. Secondo i dati pervenuti, 9 i soggetti positivi mentre sono 50 i soggetti in isolamento domiciliare.

Intanto oggi si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) che ha esaminato le criticità del momento. Nel corso della seduta è emersa la necessità di intensificare il controllo del territorio per la verifica del rispetto delle misure anti Covid e di attivare sin da subito il servizio di Protezione Civile per rifornire di beni di prima necessità i soggetti posti in isolamento obbligatorio. Nello stesso tempo, in collaborazione con l’Asp di Partinico, si stanno valutando interventi mirati a consentire un puntuale censimento dei contagi.