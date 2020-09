Arriva il temporale, chiusi e riaperti i sottopassi di via Regione Siciliana

Cade la pioggia e a Palermo torna l’incubo nei sottopassi di via Regione Siciliana. Dopo il temporale che si è abbattuto sulla provincia di Palermo dalle 13.30 di oggi, il Comune di Palermo ha chiuso i due sottopassi della Circonvallazione.

Un intervento eseguito in via precauzionale da parte della polizia municipale. Dopo la chiusura momentanea nel momento di massima intensità del temporale, i sottopassi sono stati riaperti dopo la verifica degli agenti.

Per tutta la giornata i sottopassi saranno sotto la stretta osservazione della Protezione civile visto che è stata diramata una allerta meteo gialla.

Intanto come ormai capita in occasione di ogni scroscio di pioggia, le strade di Palermo si sono trasformate in fiumi. Disagi in particolare in zona Corso Calatafimi alta e Mezzomonreale e Borgo Molara.