Focolaio di Covid a Ficarazzi, un bambino è positivo

Un giovane, minore di 14 anni, è positivo al Covid19 a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Lo ha comunicato il sindaco Francesco Martorana che ha ricevuto dall’Asp la notizia questa mattina. “È risultato positivo al Covid-19 un minore di 14 anni – fa sapere il primo cittadino -. Le condizioni cliniche di quest’ultimo sono ottimali. Il minore non presenta alcun sintomo correlato alla patologia e continua pur in isolamento, a mantenere le usuali abitudini di vita”.

A Ficarazzi da qualche giorno sono iniziati a manifestarsi i primi casi di Coronavirus. Tutti si trovano in isolamento domiciliare e stanno bene. Ieri un altro caso era stato comunicato dalle autorità sanitarie al sindaco. “Il monitoraggio e la responsabilità dei soggetti coinvolti sta permettendo le operazioni di isolamento al fine di potere risalire a tutti i potenziali soggetti infetti”, ha detto Martorana. Le operazioni sanitarie sono affidate all’ASP di Bagheria mentre i controlli sugli esatti adempimenti e sulle disposizioni di isolamento personale sono di competenza delle locali Forze dell’ordine.