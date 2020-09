Bagheria, intera famiglia positiva al Covid

A Bagheria, quattro persone che fanno parte di un unico nucleo familiare sono risultate positive al Coronavirus. Un uomo, membro della famiglia, con patologie pregresse, è stato ricoverato in ospedale perché colpito da una polmonite. Un altro familiare, anche lui ricoverato, è in attesa di conoscere l’esito del tampone. Potrebbero quindi salire a cinque i familiari positivi.

A Bagheria, inoltre, c’è un’altra persona positiva al Covid. È in quarantena domiciliare e ed è asintomatica. I nuovi casi di Coronavirus a Bagheria sono stati comunicati dal sindaco della città Filippo Tripoli durante una diretta Facebook andata in onda alle 13.20.

Il sindaco ha comunicato la presenza dei due piccoli cluster raccomandando alla popolazione di continuare a seguire le prescrizioni anti-Covid. L’invito è stato rivolto soprattutto ai giovani bagheresi.

Le autorità sanitarie come da protocollo stanno contattando le persone venute in contatto con i soggetti positivi per effettuare il tampone.

Ieri, invece, nella vicina Ficarazzi, il sindaco Francesco Martorana ha comunicato la presenza di un cittadino positivo al Coronavirus. Si tratta del primo caso di Coronavirus a Ficarazzi e riguarda una persona asintomatica in quarantena domiciliare.