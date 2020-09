Un positivo al Comune, tutti i dipendenti a casa

Un altro caso di tampone positivo coinvolge uffici e aziende di Palermo. Oggi tocca al Polo tecnico del Comune di via Ausonia. Qui un dipendente comunale, che lavorerebbe al secondo piano, è risultato positivo al Covid dopo che si è sottoposto ieri al test sierologico e ora è in attesa dell’esito del tampone.

Da quello che si apprende, l’uomo si sarebbe auto denunciato dopo aver ricevuto l’esito del test e da lì sarebbe scattata tutta la procedura. Il dirigente dell’area ha ordinato l’evacuazione di tutti i lavoratori, così come da protocollo e messo in atto tutte le misure dei casi. I lavoratori del Polo tecnico da domani lavoreranno da casa in smart working. Intanto L’Asp di Palermo ha avviato la procedura di tracciamento dei contatti avuti dal dipendente risultato positivo.

Dal momento che è stato in servizio fino a venerdì, l’assessore comunale, Maria Prestigiacomo, ha chiesto al datore di lavoro, il capoarea Nicola Di Bartolomeo, di procedere alla evacuazione dell’intero edificio di via Ausonia, sede dell’area lavori pubblici, edilizia privata e protezione civile, adottando i provvedimenti necessari a effettuare i test per i lavoratori e, allo stesso tempo, garantire i servizi minimi alla cittadinanza.