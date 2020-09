Vola dal parcheggio del centro commerciale La Torre, in gravi condizioni a Villa Sofia

Al Centro commerciale “La Torre” di Palermo una donna è volata dal parcheggio superiore facendo un volo di circa 15 metri. Si tratta di una signora di circa 63 anni.

Per soccorrere la donna sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno portata all’ospedale Villa Sofia. La donna è entrata al Pronto Soccorso in codice rosso, in gravi condizioni. La notizia è stata riportata da Palermo Today. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che dovranno fare luce su quanto accaduto.

Da chiarire perché la donna sia caduta.